Бизнес расширяет AurA

В гостиничной сети AurA готовятся к строительству II очереди отеля на ул. Монастырской, 19а. Краевое минимущество выдало разрешение на возведение шестиэтажного здания гостиницы. Постройка площадью 2 тыс. кв. м разместится рядом с существующим зданием AurA City Hotel. Сеть реализует проект вместе с бизнес-партнером — ООО «Динас». Эксперты обращают внимание на востребованность четырехзвездочных оте­лей в Перми, которым станет планируемый объект. По данным участников рынка недвижимости, участок на ул. Монастырской, 19а, продавался на торгах вместе с объектом культурного наследия «Баня торговая Е. П. Кашиной».



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В Перми выдано разрешение на возведение II очереди гостиницы AurA, сообщается в реестре на сайте краевого минимущества. Разрешительная документация выдана 26 декабря ООО «Динас». Объект разместится на ул. Монастырской, 19а, в Ленинском районе города. Площадь участка под новое строительство составляет 1,7 тыс. кв. м.

В пермскую сеть гостиниц AurA входят два объекта: AurA City Hotel («4 звезды») на ул. Монастырской, 23а, и AurA Aquarelle Hotel («3 звезды») на ул. Пушкина, 73а. По сведениям 2ГИС, в четырехэтажном здании AurA City Hotel на ул. Монастырской, 23б, помимо гостиничного комплекса, находится ресторан Aura Kitchen & Bar, а также офисы компаний «Динас», «СВ-менедж­мент», «Интерстрой», «Каллипсо» и «Информресурс».

«AurA City Hotel имел хорошие показатели по загрузке номерного фонда, и мы с партнерами решили расширить бизнес: купили соседний земельный участок и планируем строительство второй очереди. Здание будет полноценным четырехзвездочным отелем с большим холлом и местами отдыха. Оно запроектировано шестиэтажным, площадью 2 тыс. кв. м»,— рассказал директор и совладелец сети AurA Иван Норин. Выйти на стройплощадку планируется в ближайшее время, а завершить возведение объекта — в течение года. По словам собеседника, ООО «Динас» является партнером сети AurA и владельцем недвижимости. Управлять зданием гостиницы станут структуры сети AurA.

AurA City Hotel работает с 2017 года. Как указано в Федеральном перечне туристских объектов, гостиница насчитывает 19 номеров первой категории, шесть — высшей «джуниор сюит» и один люкс. Управляет объектом предприниматель Иван Норин. В Kartoteka.ru отмечается, что бизнесмен работает в сфере деятельности гостиниц и ресторанов, является учредителем трех компаний в сфере ресторанного обслуживания ООО «Аура менеджмент», ООО «Рестцентр» (на паритетных началах с Кириллом Миковым) и ООО «Бизнес и управление». Предприниматель также возглавляет пермское представительство Федерации рестораторов и отельеров России.

ООО «Динас» учреждено в 2001 году Валерием Бирюковым и Владимиром Семеновым, компания работает в сфере покупки и продажи собственной недвижимости. Господа Бирюков и Семенов владеют также строительными предприятиями «Калипсо», «Информресурс» и «Интерстрой», находящимися на ул. Монастырской, 23б.

По данным справочника 2ГИС, участок на ул. Монастырской, 19а, занят парковкой. Новое здание гостиницы разместится рядом с объектом культурного наследия «Баня торговая Е. П. Кашиной». Гостиница войдет в границы достопримечательных мест «Пермь губернская, поселение» и «Губернский центр», поэтому застройщику придется выполнить мероприятия по сохранению этих объектов. Раздел проектной документации по строительству гостиницы, посвященный обеспечению сохранности объектов культурного наследия, получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. В разделе представлен эскиз будущего отеля — фасад объекта выполнят в одном стиле с уже существующим зданием AurA City Hotel.

Отметим, еще недавно гостиничная отрасль находилась в состоянии кризиса — с началом пандемии коронавируса и режима самоизоляции в 2020 году пермские отели простаивали и несли убытки. К осени 2020 года ограничения с этого сегмента были сняты, но отели оставались заполненными на 10–30%, а выручка упала на 30–70%. По итогам 2021 года, крупнейшие отели Прикамья сумели нарастить выручку и выбраться из убытков. Как недавно сообщали представители бизнеса, к концу 2022 года гостиничная отрасль региона восстановилась до допандемийного уровня.

По данным владельца отелей New Star и City Star Александра Полева, некоторое время назад участок рядом с существующим зданием отеля выставлялся на продажу. Господин Полев полагает, что проект по возведению II очереди AurA City Hotel продуман его инициаторами, так как строительство будет вестись в развитие «живого» бизнеса. Стоимость строительства новых гостиниц сейчас составляет около 180 тыс. руб. за 1 кв. м. Эксперт также обратил внимание на востребованность четырехзвездочных отелей в Перми — именно в такой категории будет работать II очередь AurA City Hotel. «Заполняемость пермских гостиниц после пандемии коронавируса восстановилась, она догнала показатели „доковидных“ годов»,— заметил господин Полев. На примере отелей New Star и City Star, в среднем заполняемость гостиниц сейчас составляет около 70%.

Совладелец девелоперского холдинга «Город мечты» Андрей Ляшков пояснил, что участок на ул. Монастырской, 19а, продавался на торгах вместе со зданием объекта культурного наследия «Баня торговая Е. П. Кашиной» (площадь здания — 731 кв. м). Собеседник полагает, что недвижимость могла быть продана по цене ниже рынка — примерно за 23–24 млн руб. Напомним, что в 2021 году объект продавали на «Авито.ру» за 36,9 млн руб. В качестве достоинств территории эксперт назвал центральную локацию и вид на Каму. «Площадка на ул. Монастырской, 19а, может быть интересна как дополнительный участок для существующего бизнеса»,— заметил Андрей Ляшков.

Евгения Ахмедова