Армия Польши обучила 16 тыс. добровольцев в 2022 году

В 2022 году вооруженные силы Польши обучили 16 тыс. добровольцев. В 2023 году армия запланировала обучение 25 тыс. добровольцев. Об этом сообшил вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«В прошлом году более 16 тыс. человек подали заявки на вступление на добровольную основную военную службу. Это хороший результат, так как мы начали обучение с середины прошлого года»,— сказал Мариуш Блащак на церемонии начала курса для добровольцев (цитата по ТАСС).

Мариуш Блащак добавил, что Минобороны ожидают 25 тыс. добровольцев в 2023 году. По его словам, если заявок будет больше, то количество мест расширят. «Наша цель заключается в том, чтобы польская армия была как можно более многочисленной, особенно в восточной части нашей страны»,— сказал он.

В Польше действует профессиональная армия. В 2021 году в стране сообщили о планах запустить военную подготовку добровольцев для увеличения числа резервистов. В декабре 2022 года Мариуш Блащак объявил о наборе добровольцев от 15 до 65 лет в армию .

Олеся Павленко