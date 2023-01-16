Перевозчики объяснили увеличение стоимости проезда в маршрутках Краснодара до 40 рублей

С 24 января пять коммерческих перевозчиков в Краснодаре увеличат стоимость проезда на 5 руб. Удорожание тарифов в первую очередь связано с ростом цен на автобусы и увеличением стоимости топлива, рассказал во время брифинга в понедельник, 16 января, президент Ассоциации «Союз транспортников Кубани» Иван Петров.

За 2022 год удорожание модели ПАЗ, который закупают большинство перевозчиков, составило 26% (с 4,1 млн до 5,2 млн руб.). Немаловажным фактором является увеличение цен на топливо. Метан подорожал за прошлый год на 5%, а дизельное топливо — на 10%. Также выросли цены, со слов Ивана Петрова, на запасные части и материалы.

«Удорожание по ряду позиций существенна, по некоторым из них — более 100%. В среднем удорожание запчастей за 2022 год составила от 20 до 30%. Увеличились в два раза также и тарифы полиса ОСАГО и цены на техосмотр автомобилей»,— добавил президент Ассоциации «Союз транспортников Кубани».

Сведения о повышении тарифа с 35 до 40 руб. подали ООО «КУБАНЬ» (маршруты №№11, 34, 75, 106А, 114А, 150А, 163А, 186Б); ООО «МЕГАПОЛИС» (маршруты №№26, 67, 90, 95, 160А, 166А, 174А); ООО «Русавтопром-Кубаньтранс» (маршруты №№32, 62); ООО «Технотранс-Юг» (маршруты №№1, 28, 42, 78); ИП Литвяков Н. Г. (маршруты №№41, 136А, 146А, 157А, 170А, 176А).

Тат Гаспарян

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