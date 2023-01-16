«Кубань-Вино» начала реализацию проекта франчайзинга на территории России

Компания намерена активно развивать сеть фирменных магазинов под брендом Chateau Tamagne



«Кубань-Вино» заявила о планах по расширению своего присутствия в регионах с использованием франчайзинга. Первый магазин, открывшийся по франшизе, появился в Севастополе.

«Развитие в формате франшизы позволит нам охватить различные регионы страны и представить там весь наш ассортимент. Неотъемлемыми условиями при открытии станет соблюдение фирменного стиля и формата бутика»,— рассказала директор по продукту «Кубань-Вино» Елена Мельникова.

В настоящее время компания принимает заявки на открытие новых партнерских магазинов. В планах к концу 2023 года увеличить их общее количество до двадцати.

В Краснодарском крае действуют 12 собственных магазинов «Кубань-Вино». Компания основана в 1956 году, в 2003 году вошла в состав группы компаний «Ариант». Располагает тремя производственными центрами в Темрюке, ст. Старотитаровской и ст. Тамань. В 2021 году поставила на рынок 64 млн бутылок вина. Имеет собственную сырьевую базу. В ведении агрофирмы «Южная» (также входит в состав группы компаний «Ариант») находится 13,1 тыс. га земли на Таманском полуострове и под Анапой. Площадь виноградников составляет 9,2 тыс. га.

Читайте нас в Telegram

https://kuban-vino.ru/