Минсельхоз хочет обязать власти Кубани и Адыгеи выплатить аграриям 50% госпомощи к концу марта

Минсельхоз РФ предложил внести правки в программу развития сельского хозяйства, согласно которым Краснодарский край, Адыгея и другие регионы ЮФО должны перечислить сельхозпроизводителям не менее 50% объемов госсубсидий в I квартале 2023 года. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Прочие регионы России, кроме субъектов на Дальнем Востоке, обязаны будут довести до аграриев к указанному сроку не менее 40% от объема предусмотренных субсидий. На Дальнем Востоке — не менее 20%.

Речь идет о средствах господдержки, направленных на производство каждого литра молока, молочных продуктов, тонны зерновых и килограмма мяса. В качестве компенсирующей субсидии для аграриев предусмотрены выплаты, возмещающие предприятиям часть средств, потраченных на закупку саженцев для закладки садов, семян, животных и других товаров.

В случае неисполнения требований регионами, общая сумма предусмотренной господдержки будет снижаться от года к году на 10%.

В настоящее время регионы ЮФО обязаны довести до сельхозпредприятий не менее 50% госпомощи не позднее 1 июня. На Кубани на субсидирование АПК в 2023 году предусмотрено 11 млрд руб.

Анастасия Донскова

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