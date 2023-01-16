Набережночелнинский КамАЗ консолидировал 100% доли бывшего СП с Daimler (ООО «ДК Рус»), управляющего сборкой и дистрибуцией среднетоннажных грузовых машин «Компас», а также заводом каркасов кабин. Об этом сообщает «Интeрфакс».

Отмечается, что СП перешло под полный контроль КамАЗа 13 января 2023 года. Перед этим его переименовали в ООО «Тракс Восток Рус».

С июля прошлого года компания выступает дистрибьютором среднетоннажников «Компас», чью сборку наладили в Набережных Челнах.

«Переименование в "Тракс Восток Рус" не влияет на отношения с клиентами, поставщиками и партнерами дистрибьютора среднетоннажных грузовых автомобилей "Компас"», — отметили в пресс-службе СП.

"Ъ-Казань"