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Коммерсантъ FM
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Суд отменил мобилизацию находящегося под следствием экс-министра Свердловской области

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал незаконной мобилизацию бывшего главы министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексея Пьянкова. Напомним, экс-чиновник находится под следствием по обвинению в растрате госимущества (ст. 160 УК), превышении должностных полномочий (ст. 286 УК) и взяточничестве (ст. 290 УК).

Согласно решению, размещенному в картотеке суда, Алексей Пьянков был призван в рамках частичной мобилизации 24 октября и спустя некоторое время отправился в зону спецоперации. С решением не согласился следователь по особо важным делам 4 СУ ГСУ СКР, направивший в призывную комиссию и военный комиссариат представление о нелегитимности мобилизации экс-чиновника, в отношении которого велось предварительное следствие.

Военные ведомства с доводами следователя согласились и отменили мобилизацию бывшего министра. Однако Алексей Пьянков с этим решением не согласился, обратившись в суд с требованием признать призыв законным. В иске он отмечал, что у него отсутствуют непогашенные или неснятые судимости, значит, оснований для отмены решения призывной комиссии нет.

Суд по итогу встал на сторону следствия и призывной комиссии, оставив иск Алексея Пьянкова без удовлетворения.

Подробнее о мобилизации экс-главы МУГИСО — в материале «Ъ» «Мобилизация все спишет».

Илья Смирнов, Екатеринбург

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