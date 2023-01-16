Суд признал законной отмену мобилизации экс-главы МУГИСО Алексея Пьянкова, обвиняемого во взятках

Бывший глава министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексей Пьянков не смог через суд отменить решение Призывной комиссии об отмене мобилизации экс-чиновника. Информация об этом размещена в картотеке Ленинского районного суда Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Напомним, Алексей Пьянков обвиняется по ряду эпизодов растраты госимущества (ст. 160 УК РФ), превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и взяточничества (ст. 290 УК РФ). Несмотря на это, в октябре его призвали в рамках частичной мобилизации и отправили на спецоперацию на Украину.

С решением мобилизовать экс-министра не согласился следователь по особо важным делам 4 СУ ГСУ СКР, который вынес представление председателю Призывной комиссии по мобилизации и военному комиссару, которые в итоге отменили призыв Алексея Пьянкова.

Экс-министр с решение не согласился и подал иск о признании решения Призывной комиссии незаконным. В нем господин Пьянков ссылался на то, что у него нет непогашенных или неснятых судимостей, а, значит, оснований по отмене мобилизации нет. Однако суд посчитал, что возбужденное в отношении него уголовное дело и идущее следствие являются для этого законным основанием.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что, по версии следствия, Алексей Пьянков, возглавлявший МУГИСО с 2012-го по 2016 год, создал в этот период ОПГ, занималась обналичиванием бюджетных средств и получением взяток с помощью фирм-однодневок и офшорных компаний, зарегистрированных на территории Кипра и Белиза. «Результатом деятельности группы Пьянкова стали многомиллионные хищения и взятки, уничтожение объекта культурного наследия, ограничения прав предпринимателей и другие тяжкие последствия»,— отметал источник «Ъ-Урал».

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