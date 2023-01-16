В Новосибирске суд приговорил к трем годам условно ритейлера по делу о неуплате налогов на 173 млн рублей

В Октябрьском районном суде Новосибирска сегодня, 16 января, завершилось рассмотрение уголовного дела бизнесмена-ритейлера Евгения Насоленко. Ему назначили три года условно с аналогичным испытательным сроком, признав виновным по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), сообщили «Ъ» в пресс-службе суда.

«В судебном заседании подсудимый Насоленко вину в совершении указанного преступления не признал, однако, исследовав, проверив и оценив представленные сторонами доказательства, суд пришел к убеждению, что виновность подсудимого в совершении указанного преступления установлена и доказана»,— указывается в релизе суда.

Как указывается в материалах следствия, предприниматель, который ранее возглавлял ООО «Ритейл центр», для уклонения от уплаты НДС организовал изготовление фиктивных документов с подконтрольным юридическим лицом о якобы поставленных его организации товарах. Бизнесмен, говорится в деле, необоснованно завысил суммы налоговых вычетов по НДС, включив в декларации заведомо ложные сведения о размере подлежащих уплате налогов. Согласно расчетам следователей, ООО «Ритейл Центр» уклонилось от уплаты НДС на сумму свыше 173 млн руб.

В декабре 2021 года расследование было завершено, заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение по делу для направления в суд. Сам судебный процесс затянулся больше чем на год.

Евгений Насоленко и его брат Виталий Насоленко до 2015 года были соучредителями группы НТС, которая объединяла несколько торговых сетей в Сибири. В портфеле ритейлеров — торговые сети «Добрянка» и магазины по франшизе «Бахетле». Осенью 2019 года в отношении Евгения Насоленко была введена процедура реализации имущества.

Константин Воронов, Новосибирск