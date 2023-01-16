«Автомобилист» на выезде в овертайме проиграл минскому «Динамо»

Хоккейный клуб «Автомобилист» в Минске потерпел поражение в матче с местным «Динамо». Игра завершилась в овертайме со счетом 3:2 (1:1; 1:0; 0:1; 1:0).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Первую шайбу забросил нападающий «Динамо» Дмитрий Соколов на четвертой минуте матча (1:0). К концу периода «Автомобилист» ответил — Кертис Волк отвоевал шайбу за воротами хозяев, отправил ее капитану уральской команды Сергею Широкову, а тот — в сетку «Динамо» (1:1).

В начале второго периода Владимир Алистров вновь вывел хозяев вперед (2:1). Восстановить равенство «Автомобилист» смог за восемь секунд до конца основного времени голом Степана Хрипунова (2:2). В овертайме сильнее оказалось «Динамо» — решающую шайбу забросил Ник Меркли.

«Не было концентрации. Очень много ошибок, в том числе индивидуальных, допустили. И, конечно же, невынужденные удаления, из-за которых где-то команда оборонялась больше. За третий период хочу сказать команде спасибо – переломили вязкую такую игру, где у нас не получалось практически ничего в атаке»,— прокомментировал ход игры главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Следующий матч «Автомобилист» проведет во вторник, 17 января, в Москве с местным «Спартаком».

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Катерина Якушева