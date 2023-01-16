Хачанов вышел во второй круг Australian Open

Карен Хачанов победил испанца Бернабе Сапату-Миральеса в матче первого круга Australian Open. Матч продлился 2 ч 2 мин и закончился со счетом 7:6 (7:3), 6:2, 6:0 в пользу россиянина.

В следующем круге Хачанов сыграет с победителем матча между аргентинцем Себастьяном Баесом и австралийцем Джейсоном Кублером. Australian Open продлится до 29 января.

Хачанову 26 лет, он занимает 20-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. На Олимпийских играх в Токио взял серебро в одиночном разряде.

Подробнее о турнире — в материале «Ъ» «Гонка без лидера».

Лаура Кеффер