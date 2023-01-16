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Jeep Avenger выиграл конкурс Car of the Year-2023

Организаторы конкурса на лучший автомобиль года Car of the Year назвали модель, которая получила титул лучшего автомобиля в Европе 2023 года.

Jeep Avenger

Jeep Avenger

Фото: Jeep

Jeep Avenger

Фото: Jeep

Жюри конкурса, в которое входят 61 журналистов из 23 стран Европы, впервые в истории премии отдало победу автомобилю Jeep. Кроссовер Jeep Avenger набрал 238 баллов и стал победителем конкурса. В тройку призеров также вошли два электромобиля — минивэн Volkswagen ID. Buzz (241 балл) и кроссовер Nissan Ariya (211 баллов).

Напомним, в 2022 году победителем Car of the Year стал электрический кроссовер Kia EV6 — впервые в истории конкурса победа досталась автомобилю из Южной Кореи.

Максим Вершинин

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