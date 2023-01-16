Одно из помещений комплекса НИИУМС в центре Перми реконструируют в бильярдную

ООО «НИИУМС» получило разрешение на реконструкцию помещений в здании комплекса в центре Перми в бильярдную. Согласно реестру разрешений на строительство, разрешение было выдано 15 ноября. Разместить бильярдную планируется в одноэтажном здании на ул. Ленина, 66д.
Комплекс зданий НИИУМС, представляющий собой шесть объектов недвижимости, имеет общую площадь 8,4 тыс. кв. м. Объект построен в 1968 году. Основная часть площадей сдается в аренду под офисы. В 2002 году Росимущество продало ОАО «НИИУМС» на торгах ООО «Кабель Технологии Инновации» за 200 млн руб. Владельцами ООО «НИИУМС» являлись учредители Камского кабельного завода — депутат гордумы Владимир Плотников, спортивный функционер Сергей Кущенко, президент «Камкабеля» Владимир Шарыгин и бизнесмен Ривхат Ибрагимов. Сейчас в Kartoteka.ru бенефициаром ООО «НИИУМС» указан господин Ибрагимов.
В 2020 году сообщалось о планах реконструировать БЦ «НИИУМС». Работы планировались в нескольких зданиях офисного центра, расположенных на двух земельных участках площадью 4,5 тыс. кв. м и 1 тыс. кв. м. В здании собирались заменить лифты и реконструировать лифтовые шахты.