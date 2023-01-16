«Сатурн-Р-Авто» перепрофилировал салон Renault под дилерство Omoda

Многопрофильный холдинг «Сатурн-Р» перепрофилировал свой автосалон Renault в Камской долине в Перми под дилерство китайского бренда Omoda. По сведениям справочника 2ГИС и сайта официального дилера Omoda, автоцентр китайского бренда разместился на ул. Спешилова, 104а, где ранее находился салон Renault. В группе дилера в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что автоцентр Omoda начал работу по этому адресу в декабре.

Директор по маркетингу и развитию «Сатурн-Р-Авто» Сергей Репин пояснил «Ъ-Прикамье», что под дилерство Omoda было передано все здание на ул. Спешилова, 104а. Автомобили Renault до сих пор можно приобрести и отремонтировать по этому адресу, но основным местом продажи Renault в ходинге теперь является центр на ул. Подлесной, 47а.

В конце 2022 года сразу три пермских автохолдинга оформили дилерство новой на рынке РФ марки Omoda, суббренда китайской компании Chery. «Форвард-Авто» открыл шоурум марки по ул. Героев Хасана, 105п, где ранее располагался салон Skoda, а «Сатурн-Р-Авто» — в автоцентре по ул. Спешилова, 104а. Еще один салон Omoda находится в дилерском центре холдинга «Экскурс» (ш. Космонавтов, 361), где у компании работают шоурумы Skoda, Chevrolet икитайской марки FAW, а также центр продажи спецтехники Helffer.