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Коммерсантъ FM
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«Вести Воронеж»: причиной смерти бойца ММА Гаглоева названа тромбоэмболия легочной артерии

Издание «Вести Воронеж» со ссылкой на источник сообщает, что, по предварительным данным, причина смерти бойца ММА 25-летнего Георгия Гаглоева — тромбоэмболия легочной артерии.

Его тело сняли с поезда Москва—Нальчик на станции в Лисках утром 14 января, и отправили в местный морг, сообщает издание. Поезд Москва—Нальчик проходит через Воронежскую область.

В правоохранительных органах не считают, что смерть Гаглоева является криминальной, пишут «Вести Воронеж». Telegram-канал Baza ранее сообщал, что Георгий Гаглоев был задушен подушкой в вагоне.

Также, по данным Telegram-канала, гибель бойца могла быть связана с исчезновением его тети, известной на Северном Кавказе гадалки Риммы Гаглоевой.

Гаглоев за свою карьеру провел три боя в MMA, закончившиеся для него поражениями.

Римма Гаглоева пропала в феврале 2022 года по пути из аэропорта Грозного в Ингушетию. Ее родственники считают, что гадалку убили.

Мария Федотова

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