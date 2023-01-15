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Коммерсантъ FM
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Боец ММА Георгий Гаглоев найден мертвым в вагоне поезда

Боец смешанных единоборств (ММА) Георгий Гаглоев найден мертвым в поезде, который следовал из Москвы во Владикавказ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в спортивных кругах. По информации агентства, смерть могла быть насильственной.

«Гаглоев найден мертвым. В Ростов за телом уже поехали родственники»,— сказал источник ТАСС. По его словам, тело было найдено во время остановки в Ростове-на-Дону.

Как сообщает Telegram-канал Baza, Георгий Гаглоев был задушен подушкой в вагоне. По словам источников медиапроекта, его убийство может быть связано с исчезновением его тети и известной на Северном Кавказе гадалки Риммы Гаглоевой.

Римма Гаглоева пропала в феврале 2022 году по пути из аэропорта Грозного в Ингушетию. Ее родственники считают, что ее убили. Георгий Гаглоев обращался к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой о помощи в ее поисках. Георгию Гаглоеву было 25 лет. За свою карьеру он провел три боя в MMA, закончившиеся для него поражениями.

Олеся Павленко

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