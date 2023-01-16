ЕБРР отказался от выпечки

Остановивший работу в РФ после начала военных действий на Украине Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выходит из последних проектов в пищевой отрасли. Банк может продать 30% крупного производителя кондитерских изделий «Хлебпром» структуре основных владельцев компании, среди которых бывший зампред правления «Газпрома» Александр Рязанов. Между тем выпуск сладостей в РФ снижается, а спрос смещается в сторону недорогой продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ОАО Хлебпром Фото: предоставлено ОАО Хлебпром

О том, что ЕБРР может выйти из капитала крупного производителя кондитерских изделий «Хлебпром», “Ъ” стало известно из базы решений Федеральной антимонопольной службы. Там появилось уведомление о ходатайстве австрийской Akrin Holding GmbH о предварительном согласии на покупку 29,43% в головной структуре «Хлебпрома» МКООО «Рейкрофт Лимитед». Указанная доля соответствует размеру пакета ЕБРР, который банк получил в 2011 году, вложив €10 млн. Более 70,5% «Рейкрофт Лимитед» принадлежит кипрской Vitalworld Ltd, по 45,4% которой у бывшего зампреда правления «Газпрома» Александра Рязанова и Сергея Зарембы, следует из отчетности МКООО. В ЕБРР и «Хлебпроме» в воскресенье комментарии не предоставили.

ОАО «Хлебпром» существует с 1982 года, объединяет четыре предприятия в Ногинске, Красногорске, Ярцево и Челябинске. Выпускает торты и пирожные под брендами Mirel, «Мой», «Усладов», «Русская нива», печенье, вафли «Частная галерея», хлебцы Dr. Korner, пончики Bakerton и пр. В 2021 году выручка «Хлебпрома» выросла на 28,2%, до 13,24 млрд руб., чистая прибыль была 1,29 млрд руб.

Akrin Holding, вероятно, связана с основными владельцами «Хлебпрома». В материалах арбитражного суда говорится, что Akrin Holding владеет АО «Русская холдинговая компания» (РХК), главой совета директоров которой в СМИ называли Александра Рязанова. Гендиректор РХК Наталия Михан также возглавляет ООО «Меридиан», ООО «Меридиан-сервис», ООО «Неруд-М», совладельцем которых выступает господин Рязанов.

После начала военных действий на Украине ЕБРР объявил о закрытии офисов в Москве и Минске, а также об исключении РФ и Белоруссии из финансирования. «Хлебпром», возможно, один из последних активов банка в российской пищевой промышленности. В реестре проектов ЕБРР в РФ в секторе большинство сделок имеют статус завершенных или отмененных, у «Хлебпрома» статус — «выплата».

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев отмечает, что для выхода ЕБРР из «Хлебпрома» потребуется разрешение правительственной комиссии. По новым правилам цена выкупа должна быть не более 50% от рыночной стоимости, установленной в ходе оценки, уточняет он. Кроме того, добавляет господин Габышев, можно выбрать отсрочку платежа для покупателя или выплату взноса в бюджет 10% от цены сделки.

По мнению управляющего партнера Walnut Capital Артема Моторного, ЕБРР при продаже доли может вернуть инвестиции в «Хлебпром» и получить доход, так как оценка бизнеса с 2011 года заметно выросла. Для «Хлебпрома» выход финансового инвестора вряд ли станет негативным фактором, учитывая хорошие темпы развития в последние годы, в том числе выход в новые сегменты, такие как «пончики», добавляет господин Моторный.

Как отмечали в ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд», производство кондитерских изделий в РФ в 2022 году должно остаться на уровне 2021 года, но логистические сложности с экспортом могут отразиться на объемах. По данным Росстата, в январе—ноябре 2022 года выпуск кондитерских изделий сократился на 2,5% год к году, до 3,6 млн тонн. Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон добавляет, что конкуренция на кондитерском рынке остается высокой, а спрос смещается в сторону менее дорогой продукции.

Анатолий Костырев