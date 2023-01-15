Междугородный автобус столкнулся с фурой в Новосибирской области

В Новосибирской области столкнулись рейсовый автобус и фура. Авария, по информации пресс-службы регионального главка МВД России, произошла сегодня в 16:15 в Искитимском районе. Грузовик Scania выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус, следовавший по маршруту Барнаул-Новосибирск.

От удара автобус, в котором находилось 30 пассажиров, съехал в кювет. В ДТП, как сообщили в региональном управлении СКР, пострадали две женщины. Они доставлены в медицинское учреждение областного центра.

Сотрудники ГИБДД, работающие на месте аварии, организовали реверсивное движение транспорта. По факту инцидента СКР проводит проверку. Правоохранители дадут оценку действиям водителя автобуса на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, рассказали в следственном ведомстве.

Илья Николаев