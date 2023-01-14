«Краснодар» подписал контракт с полузащитником Боржесом до 2026 года

Российский футбольный клуб «Краснодар» объявил о подписании контракта с 26-летним бразильским полузащитником Кади Боржесом. Контракт действует до 30 июня 2026 года, сообщает клуб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кади Боржес

Фото: ФК «Краснодар» Кади Боржес

Фото: ФК «Краснодар»

«Как мы уже сообщали, несколько дней назад стороны достигли принципиального согласия, а сегодня были улажены последние формальности»,— сообщается на сайте «Краснодара». Футболист будет играть под 20-м номером. Согласно данным из открытых источников, сумма трансфера составила €2 млн.

Кади — воспитанник клуба «Коритиба». Летом 2019 года Кади перешел в португальский «Эшторил-Прая». Летом 2021 года Кади подписал контракт с азербайджанским «Карабахом».

Мария Федотова