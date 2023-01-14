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Коммерсантъ FM
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Военная прокуратура во Владимирской области попросила суд заблокировать сайт ООН

19 военная прокуратура требует заблокировать сайты ООН и турецкого агентства Anadolu. Соответствующий иск поступил в Ленинский районный суд Владимирской области

«В иске содержатся требования запретить доступ к сайтам https://news.un.org и https://www.aa.com.tr. Истцом выступает 19 военная прокуратура армии»,— рассказали ТАСС в суде.

Заинтересованным лицом по иску значится управление Роскомнадзора по Владимирской области. Суть претензий в иске не указала. Заседание назначено на 27 января.

С начала военной операции на Украине в России массово блокируют сайты СМИ, в том числе иностранных. Причиной называют якобы недостоверную информацию о ходе военных действий.

Подробнее о блокировках — в материале «Ъ» «Рунет просеяли через фильтр».

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