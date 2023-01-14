Екатеринбуржец оказался должен полмиллиона рублей за кредит в 7 тыс. рублей

Житель Екатеринбурга оказался должен микрофинансовой организации 550 тыс. руб. в качестве процентов по кредиту. В пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора рассказали, что в 2016 году мужчина взял в долг 7 тыс. руб. под 622% годовых, однако сразу погасить его не смог, потому что организация, в которой он брал деньги, переехала. В 2022 году ему пришел иск о взыскании процентов и пени за пять лет.

Екатеринбуржец обратился за помощью в консультационный пункт для потребителей Екатеринбурга, специалисты которого подготовили возражение на иск. В нем указывалось, что срок исковой давности, составляющий три года, уже истек. Чкаловский районный суд встал на сторону мужчина и отказал во взыскании средств.

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