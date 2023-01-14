Делегация ЦАР отправилась с рабочим визитом в Санкт-Петербург

Делегация Центральноафриканской республики (ЦАР) во главе с премьер-министром Феликсом Молуа сегодня, 14 января, отправилась в рабочим визитом в Санкт-Петербург, сообщило посольство РФ. Визит продлится примерно неделю.

«Подтверждаем. Визит рабочий. Продолжительность — ориентировочно неделя»,— сказали ТАСС в дипмиссии. Какие-либо детали в посольстве РФ не привели.

В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин созванивался с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой. Они обсуждали в частности, обеспечение Африки зерном и удобрениями.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер