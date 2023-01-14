В Петербург идет предштормовой ветер, в городе объявлен повышенный уровень опасности

В Санкт-Петербурге на воскресенье, 15 января, объявлен «желтый» уровень погодной опасности в связи с прогнозируемым ветром до 15 м/с, сообщает пресс-служба Смольного.

«Местами ожидается усиление южного, юго-восточного ветра до 15-17 метров в секунду. Правительство Санкт-Петербурга просит всех жителей быть острожными при нахождении на открытых пространствах»,— говорится в сообщении.

Повышенный уровень опасности будет длиться с 7:00 до 13:00.

Напомним, сейчас в Петербурге установилась ранее объявленная синоптиками теплая погода с температурой выше 0 градусов. Она продлится около недели. В городе ожидаются мокрые осадки.

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