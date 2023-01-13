Оттепель в Петербурге продлится почти неделю

Температура воздуха в Санкт-Петербурге в пятницу, 13 января уже перешла через ноль градусов и продолжит повышаться в течение дня. Оттепель продлится порядка недели, рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

В Петербурге заканчиваются осадки в виде снега, а с приближением следующего атмосферного фронта вечером уже пойдут дождь местами с мокрым снегом. Ближайший циклон придет в город 15 января, вместе с собой он принесет усиление ветра.

Напомним, что МЧС по Петербургу 13 января сообщали о предштормовых порывах. Скорость ветра может достигнуть 17 метров в секунду, она классифицируется по шкале Бофорта как «очень крепкий» ветер, который может ломать сучья деревьев.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте