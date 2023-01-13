В Нижнем Тагиле отменили спектакль с критиковавшим спецоперацию на Украине актером Дмитрием Назаровым

Спектакль «Корень любви», который должны были показать на сцене Дворца молодежи в Нижнем Тагиле (Свердловская область), был отменен из-за недовольства местных жителей в социальных сетях из-за участия в постановке актера Дмитрия Назарова. Об этом пишет АН «Между строк» со ссылкой на организатора гастролей ООО «Билет 96».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Поводом для недовольства тагильчан стала периодическая критика Дмитрием Назаровым проведения специальной военной операции на Украине и частичной мобилизации.

Издание отмечает, что 11 января в соцсетях городских касс появилась информация, что спектакль отменили по решению администрации Нижнего Тагила, однако в мэрии свою причастность отрицают.

Дмитрий Назаров — советский и российский актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, поэт, народный артист Российской Федерации. Широкую популярность получил после роли шеф-повара Виктора Баринова в сериале «Кухня». Актер периодически выкладывает видео на свой канал на YouTube, в которых в стихотворной форме высказывает свою позицию по различным вопросам, в том числе о спецоперации на Украине.

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