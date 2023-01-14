Житель Кубани, разбивший стекло машины за отказ таксистки везти в грязной одежде, пойдет под суд

Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении жителя Усть-Лабинска, который разбил окно машины такси за отказ водителя везти его в грязной одежде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

38-летний житель Усть-Лабинска и его супруга заказали такси, чтобы добраться домой из кафе. На вызов приехала машина Kia Rio. Однако девушка-водитель, увидев клиентов в грязной одежде, отказалась их везти. После словесного конфликта мужчина кулаком разбил лобовое стекло машины, нанеся ущерб более 30 тыс. руб.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества»). Теперь материалы дела с утвержденным обвинительным актом направлены в суд для рассмотрения. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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