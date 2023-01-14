В Кузбассе в ДТП с автобусом погибли пять человек

В Кемеровской области легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. В результате погибли пять человек, находившихся в легковушке, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

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Фото: МВД России В Кемеровской области в ДТП с автобусом погибли пять человек

Фото: МВД России

ДТП случилось на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Топкинском округе. Сейчас движение на участке дороги перекрыто. По предварительным данным, водитель «ЗАЗ Шанс», двигаясь со стороны города Кемерова, нарушила правила обгона, не справилась с управлением и столкнулась с автобусом «Нефаз».

«Водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли на месте. В пассажирском автобусе, следовавшем сообщением Топки—Кемерово, находились 12 пассажиров, никто из них за медицинской помощью не обращался»,— говорится в пресс-релизе МВД.

Лаура Кеффер