«Сочи Парк» стерли с «Библио-Глобуса»

Одна из крупнейших гостиниц в Сочи — «Сочи Парк Отель» на 2,9 тыс. номеров в Имеретинской низменности — сменила управляющего. Вместо туроператора «Библио-Глобус» развивать объект будут структуры ГК Mantera Александра Ткачева, которые владеют недвижимостью. Продажей размещения в отеле уже занялись несколько туроператоров. Стоимость номеров заметно выросла, что грозит недозагрузкой объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Сочи Парк Отель»

Фото: hotelsochipark.ru «Сочи Парк Отель»

Фото: hotelsochipark.ru

«Сочи Парк Отель» вышел из-под управления «Библио-Глобуса», его самостоятельно будут развивать структуры собственника — ГК Mantera экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева. Об этом “Ъ” рассказали два собеседника на туррынке. По словам одного из них, с туроператором не продлили контракт. В Mantera “Ъ” подтвердили, что пятилетний договор с «Библио-Глобусом» истек. Там добавили, что в отеле идет реновация, а в марте объект откроется в обновленном формате. В «Библио-Глобусе» оперативно не ответили.

Отель «Сочи Парк» в Имеретинской долине к Олимпийским играм 2014 года построили структуры ГК «Ренова», основанной Виктором Вексельбергом. Она занималась реализацией двух отелей — на 720 и 2,88 тыс. номеров. Первый группа передала образовательному центру «Сириус» в конце 2014 года, второй в конце 2016 года продала структурам Александра Ткачева. Сейчас «Сочи Парк» состоит из 12 корпусов по восемь этажей с номерами категорий от «Стандарт» до «Супериор люкс». Объект работает в категории «три звезды». Изначально отель находился под управлением Azimut Hotels Александра Клячина, а в начале 2017 года оператором стал «Библио-Глобус».

По словам собеседника “Ъ” на туррынке, в период управления туроператором среднегодовая загрузка «Сочи Парка» достигала очень высоких 97–98%. Обеспечить показатель во многом помогали демпинговые тарифы в межсезонье и периоды низкого спроса, говорит источник. В этом году «Библио-Глобус», по его словам, не будет продавать места в отеле. Собеседник “Ъ” уточняет, что у туроператора есть в Сочи большой объем альтернативного предложения.

В этом году у «Сочи Парка» диверсифицированная модель, предусматривающая прямые продажи и квоты для участников рынка, отбор последних еще продолжается, говорят в Mantera. В «Интуристе» заявили “Ъ”, что подписали с «Сочи Парк Отелем» туроператорский контракт, предполагающий обширные квоты мест. Продажи уже стартовали, а заезды планируются с первых чисел марта. Минимальная стоимость наземного обслуживания с проживанием в отеле — 34,3 тыс. руб. на семь дней за двоих гостей, тура с вылетом из Москвы — 54,7 тыс. руб., уточнили в «Интуристе». В «Алеане» также планируют продавать размещения в «Сочи Парке», но пока ведут переговоры об условиях контракта. Также отель есть в ассортименте «Дельфина».

Гендиректор «Дельфина» Сергей Ромашкин говорит, что ценовая политика Mantera отличается от той, которую проводил «Библио-Глобус». «Наши агенты отмечают, что цены для туристов за аналогичные номера выросли на несколько десятков процентов, кто-то говорит и о двукратном росте»,— говорит он. Основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич называет смену стратегии логичной: «Библио-Глобус» действовал как туроператор, рассчитывая доходность пакетного продукта, а для Mantera, вероятно, играет роль денежный поток, который генерирует непосредственно отель и каждый номер.

Исходя из этого Сергей Ромашкин не исключает, что в предстоящем летнем сезоне «Сочи Парк» может столкнуться с недозагрузкой. «Объекту предстоит наработать новую аудиторию, рассказать об улучшении качества обслуживания»,— указывает он. В целом, прогнозирует господин Ромашкин, спрос на отдых на российских курортах в этом сезоне будет высоким: сейчас динамика бронирования Сочи на лето на 20–25% опережает показатели прошлого года. На этом фоне в Mantera также запустили туроператора Mantera Travel, специализирующегося на российском юге и программах в Абхазии.

Александра Мерцалова