ФНБ расщедрится на авансы

Минфин предлагает расширить использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на авансирование подрядчиков крупных инфраструктурных проектов. В условиях сокращения частных инвестиций действующие правила выдачи авансов уже не позволят профинансировать ряд работ и расходов. Сейчас список возможных трат довольно узкий — это закупка комплектующих, оборудования, материалов и сырья для запуска производства. Минфин предлагает сделать перечень открытым, оставив запрет на оплату из ФНБ лишь ряда услуг, не оказывающих существенного влияния на проект,— например, рекламных. Участники рынка инициативу поддержали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Подготовленный Минфином проект постановления правительства предполагает расширение возможностей авансирования инфраструктурных проектов за счет средств ФНБ. Поясним, речь идет о самоокупаемых проектах из утвержденного правительством перечня. В нем сейчас 16 проектов (без учета программ модернизации ЖКХ и «Фабрики проектного финансирования») с общим объемом предельных расходов из ФНБ 1,3 трлн руб. Накопления фонда инвестируются в ценные бумаги, выпускаемые инициаторами проекта (по данным Минфина на 1 декабря, в них вложено 385 млрд руб. и $2,2 млрд). За счет привлекаемых таким образом средств и выдаются авансы подрядчикам или поставщикам.

Согласно действующим правилам, авансы предоставляются лишь для приобретения предприятиями-изготовителями необходимых для запуска производства комплектующих, оборудования, материалов и сырья. При этом не допускается, в частности, направление аванса на оплату коммерческих, управленческих и накладных расходов, на выплату зарплаты и отчисления в соцфонды. Проектом Минфина предлагается отказаться от такого закрытого перечня возможных трат — то есть будет разрешено лишь то, что прямо не запрещено. Список запретов при этом изменен. Из существующих ограничений оставлена лишь оплата консультационных, юридических и страховых услуг. «Стоп-лист» дополняется маркетинговыми и рекламными услугами, а также представительскими расходами. Включение этих трат в список в Минфине объясняют тем, что они не оказывают существенного влияния на реализацию проектов и должны финансироваться только из внебюджетных источников.

Ведомство объясняет, что изменения необходимы из-за существенного сокращения доли внебюджетных средств в структуре финансирования проектов за последние годы. Если на начальном этапе, в 2017 году, доля средств ФНБ не превышала 40% от стоимости проекта (исключением был лишь проект Центральной кольцевой автомобильной дороги в Мособласти — 50%), то в новых проектах, утвержденных в 2022 году, это показатель достигает 97,7% (как, например, в проекте строительства дороги Казань—Екатеринбург на участке Дюртюли—Ачит). Минфин предупреждает, что если сохранить действующий порядок авансирования из ФНБ, то ряд работ по проектам будет невозможно профинансировать.

Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК) предложенные изменения поддерживает и рассчитывает на их принятие до конца января — объединение совместно «с Минфином, Минэкономики и Минтрансом активно работает над снятием действующих ограничений». В частности, поясняют в НАИК, сейчас нельзя расходовать авансовые средства на приобретение горюче-смазочных и расходных материалов, запасных частей, на оплату аренды и лизинга, зарплату и компенсацию ранее понесенных подрядчиками расходов.

Как отмечает гендиректор Sherpa Group Александра Галактионова, частные средства для инфраструктурных проектов действительно сейчас стали менее доступны: «В кризис инвесторы обычно ведут себя более осторожно, а банки менее охотно кредитуют подрядчиков». Гендиректор ИнфраВЭБа Денис Ноздрачев добавляет, что сейчас наблюдается общая тенденция снижения количества инфраструктурных проектов, которые доходят до стадии реализации. Это обусловлено ограниченностью бюджетной поддержки, что приводит и к снижению объема частных средств на рынке. При этом, говорит Александра Галактионова, существующая система доведения средств замедляла процесс, вынуждая подрядчиков прибегать к закрытию кассовых разрывов за счет дорогого банковского кредитования,— расширение же авансирования позволит снизить риски срыва сроков.

Евгения Крючкова