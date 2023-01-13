Курс доллара. Прогноз на 16-20 января

Минувшую неделю рубль завершил сильнейшим за полгода укреплением позиций. По итогам пятничных торгов курс доллара на Московской бирже составил 68,78 руб./$, что на 3,3 руб. ниже значений конца предшествующей недели. Этому способствует сезонное улучшение счета текущих операций, а также возобновление бюджетного правила, в рамках которого ЦБ с пятницы начал продавать на рынке китайскую валюту.;
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|67.50-70.00
|ПСБ
|65.00-67.00
|Банк Зенит
|68.00
|Экспобанк
|67.50-70.50
|«БКС Мир инвестиций»
|67.00-70.00
|Консенсус-прогноз *
|68.05
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Ценовой оптимизм в нефти сохраняет поддержку рублевых активов
Наш прогноз по курсу рубля к доллару на предстоящую неделю — 67–70. Фактор перезапуска бюджетного правила к пятнице, 13-го, когда оно по факту заработало, по-видимому, уже оказался отыгранным. При этом ценовой оптимизм в нефти сохраняет поддержку рублевых активов. Кроме того, с начала второй половины месяца могут активизироваться экспортеры, заблаговременно продающие валюту для подготовки к налоговому периоду. Баланс факторов пока указывает на то, что пара доллар/рубль в ближайшей перспективе будет нащупывать новый уровень консолидации, и, вероятнее всего, он будет найден недалеко от текущих значений.
Поддержку российской валюте окажут повышение аппетита к риску на мировых площадках
В конце недели рубль утратил часть позиций в отношении иностранных валют. Спекулятивно настроенные участники рынка откупали свои короткие позиции, которые формировались на новостях о выходе Минфина с продажами юаней в рамках реализации бюджета правила. На следующей неделе волатильность в валютных парах должна будет снизиться до появления новых значимых новостей. Прогнозируем основной торговый диапазон по курсу доллар/рубль в рамках 67,5–70,5 руб./$. Поддержку российской валюте окажут повышение аппетита к риску на мировых площадках, что привело к ослаблению доллара, а также рост нефтяных котировок на фоне ожиданий по повышению спроса со стороны КНР. Из важной статистики до конца недели выделяем выход в четверг еженедельного отчета по числу обращений за пособием по безработице в США. Участники рынка будут следить за данными, поскольку они влияют на решение американского регулятора по ставке.
Рост мировых цен на нефть затрагивает и российскую марку в сопоставимом масштабе
Рубль значительно укрепился на фоне восстановления действия бюджетного правила и глобального ослабления доллара. Рост мировых цен на нефть затрагивает и российскую марку в сопоставимом масштабе, что позволяет рассчитывать на увеличение экспортных потоков валюты на внутреннем рынке. На неделе стартует налоговый период, уплата основных налогов, по оценке банка «Зенит», потребует 2,2 трлн руб., что существенно меньше предыдущего месяца. Тем не менее эффект отложенной конвертации с прошлого года и умеренно позитивные краткосрочные перспективы рубля могут увеличить активность экспортеров на внутреннем рынке до конца января.
Триггеров для смены динамики мы не наблюдаем
Курс доллара завершает недельные торги вблизи отметки 67 руб. Поддержку рублю на этой неделе оказывала как активизация экспортеров после длинных выходных, так и объявление модифицированного бюджетного правила Минфином, по которому предполагается продажа юаней из резерва на 54,5 млрд руб. Конъюнктура на нефтяном рынке и техническая картина также благоволили укреплению рубля. На данный момент триггеров для смены динамики мы не наблюдаем. Вполне вероятно, что пара доллар/рубль продолжит снижение в диапазоне 65–67 руб./$. Из важных аспектов выделим обилие макростатистики в Китае, которая в случае позитива может подстегнуть нефтяные котировки. При этом на следующей неделе можно будет реально оценить эффект от модифицированного бюджетного правила, которое хоть и в малой степени, однако играет в поддержку рубля.
В качестве поддержки рублю может выступить традиционное снижение спроса на иностранную валюту
Рабочую неделю доллар и евро заканчивают снижением курсов на Московской бирже. Энергетический рынок — в ожидании развития ситуации с карантинными ограничениями в Китае, снятие которых поддержит нефтяные цены и откроет перспективы мирового спроса на черное золото. В качестве поддержки рублю может выступить традиционное снижение спроса на иностранную валюту, присущее началу года, а также налоговый период и решение регулятора по обновленному бюджетному правилу. При этом не в пользу российского рубля на текущий момент снижение нефтяных цен и напряженная геополитическая ситуация. Ситуацию на мировом рынке традиционно корректируют показатели инфляции в США, на которые опирается ставка Федрезерва. От ее дальнейшей траектории, в свою очередь, будут зависеть спрос на нефть и расстановка сил на валютном рынке.