Курс доллара. Прогноз на 16-20 января

Денис Буйволов,

аналитик Ценовой оптимизм в нефти сохраняет поддержку рублевых активов Наш прогноз по курсу рубля к доллару на предстоящую неделю — 67–70. Фактор перезапуска бюджетного правила к пятнице, 13-го, когда оно по факту заработало, по-видимому, уже оказался отыгранным. При этом ценовой оптимизм в нефти сохраняет поддержку рублевых активов. Кроме того, с начала второй половины месяца могут активизироваться экспортеры, заблаговременно продающие валюту для подготовки к налоговому периоду. Баланс факторов пока указывает на то, что пара доллар/рубль в ближайшей перспективе будет нащупывать новый уровень консолидации, и, вероятнее всего, он будет найден недалеко от текущих значений.

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Поддержку российской валюте окажут повышение аппетита к риску на мировых площадках В конце недели рубль утратил часть позиций в отношении иностранных валют. Спекулятивно настроенные участники рынка откупали свои короткие позиции, которые формировались на новостях о выходе Минфина с продажами юаней в рамках реализации бюджета правила. На следующей неделе волатильность в валютных парах должна будет снизиться до появления новых значимых новостей. Прогнозируем основной торговый диапазон по курсу доллар/рубль в рамках 67,5–70,5 руб./$. Поддержку российской валюте окажут повышение аппетита к риску на мировых площадках, что привело к ослаблению доллара, а также рост нефтяных котировок на фоне ожиданий по повышению спроса со стороны КНР. Из важной статистики до конца недели выделяем выход в четверг еженедельного отчета по числу обращений за пособием по безработице в США. Участники рынка будут следить за данными, поскольку они влияют на решение американского регулятора по ставке.

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Рост мировых цен на нефть затрагивает и российскую марку в сопоставимом масштабе Рубль значительно укрепился на фоне восстановления действия бюджетного правила и глобального ослабления доллара. Рост мировых цен на нефть затрагивает и российскую марку в сопоставимом масштабе, что позволяет рассчитывать на увеличение экспортных потоков валюты на внутреннем рынке. На неделе стартует налоговый период, уплата основных налогов, по оценке банка «Зенит», потребует 2,2 трлн руб., что существенно меньше предыдущего месяца. Тем не менее эффект отложенной конвертации с прошлого года и умеренно позитивные краткосрочные перспективы рубля могут увеличить активность экспортеров на внутреннем рынке до конца января.

Егор Жильников,

главный аналитик Триггеров для смены динамики мы не наблюдаем Курс доллара завершает недельные торги вблизи отметки 67 руб. Поддержку рублю на этой неделе оказывала как активизация экспортеров после длинных выходных, так и объявление модифицированного бюджетного правила Минфином, по которому предполагается продажа юаней из резерва на 54,5 млрд руб. Конъюнктура на нефтяном рынке и техническая картина также благоволили укреплению рубля. На данный момент триггеров для смены динамики мы не наблюдаем. Вполне вероятно, что пара доллар/рубль продолжит снижение в диапазоне 65–67 руб./$. Из важных аспектов выделим обилие макростатистики в Китае, которая в случае позитива может подстегнуть нефтяные котировки. При этом на следующей неделе можно будет реально оценить эффект от модифицированного бюджетного правила, которое хоть и в малой степени, однако играет в поддержку рубля.