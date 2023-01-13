Минтруд: более 40 выплат, пособий и компенсаций проиндексируют на 11,9% с 1 февраля

С 1 февраля в России планируется проиндексировать свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций, сообщает Минтруд. Ряд выплат будет проиндексирован на 11,9%.

Почти на 12% вырастут выплаты:

единовременного пособия при рождении ребенка;

ежемесячного пособия по уходу за ребенком;

материнского капитала;

ежемесячной денежной выплаты ветеранам;

ежемесячной страховой выплаты и других мер социальной поддержки.

Размер маткапитала на первого ребенка вырастет почти до 587 тыс. руб., что на 62,5 тыс. руб. больше, чем в 2022 году. Маткапитал на второго ребенка составит почти 775,6 тыс. руб. Это на 82,5 тыс. руб. больше, чем в прошлом году.

Министр финансов Антон Силуанов в мае оценил траты бюджета на десятипроцентную индексацию социальных выплат за 2022 и 2023 годы в 1,6 трлн руб. В сентябре Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 2023 год до 14 375 руб., а минимальный размер оплаты труда — до 16 242 руб. В министерстве отметили, что повышение прожиточного минимума позволит увеличить ежемесячные выплаты для 15 млн россиян.

По состоянию на 1 января размер прожиточного минимума на душу населения составлял 12 654 руб., для трудоспособного населения — 13 793 руб., для пенсионеров — 10 882 руб., для детей — 12 274 руб. 1 июня размер прожиточного минимума был увеличен на 10%.

Мария Федотова