«МегаФон» приобрел разработчика биллинга Nexign

«МегаФон» в конце декабря купил 100% акций разработчика биллинга Nexign. Об этом сообщил РБК со ссылкой на список аффилированных лиц компании на 31 декабря 2022 года. Сделку подтвердили и в самом «МегаФоне», однако ее сумму раскрывать отказались.

«Сделка реализована в рамках реструктуризации активов "МегаФона" — мы приобретаем компании, связанные с телеком-направлением, и отказываемся от непрофильных»,— сообщил РБК представитель «МегаФона». Он добавил, что Nexign останется самостоятельным юридическим лицом и сохранит всех партнеров.

Nexign — поставщик систем поддержки бизнеса (Business Support System) и первый в России разработчик биллинга для телекоммуникационных компаний. В марте 2022 года Nexign перешла под контроль USM Telecom — подразделения USM Group Алишера Усманова, в рамках продажи «ИКС Холдинга» его основателю Антону Черепенникову.

Кроме «МегаФона» среди российских клиентов Nexign были компании «Ростелеком» и его «дочка» «Т2 РТК Холдинг» (Tele2), «Газпром Телеком». Международными клиентами в частности были узбекский оператор Coscom (UCELL), казахский «Кселл» и ближневосточный Zain Kuwait. Выручка Nexign в 2021 году составила 9,2 млрд руб., чистая прибыль — 2,4 млрд руб.

Дарья Эрозбек