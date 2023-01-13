Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил лишать имущества граждан, которые уехали за границу и «оскорбляют Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживая злодеев». По его мнению, эти действия стоит расценивать как призывы к экстремизму, реабилитацию нацизма или дискредитацию российской армии. Господин Володин предлагает дополнить статьи Уголовного кодекса РФ соответствующим пунктом «о конфискации у негодяев имущества». Член Адвокатской палаты Краснодарского края Александр Валявский прокомментировал инициативу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Валявский

Фото: предоставлено автором Александр Валявский

Фото: предоставлено автором

«Реализация на практике данной идеи крайне сомнительна. В теории уголовного права выделяют два вида конфискации: общую и специальную. Общая конфискация предусматривает изъятие всего имущества осужденного и в России не применяется. Специальная конфискация, которая применятся в России, предусматривает изъятие имущества, полученного в результате преступления и используемого для совершения преступления.

По закону, конфискация — не наказание, а мера уголовно-правового характера. А это принципиальная разница. То есть, по действующим правилам, можно забрать только незаконные деньги или то имущество, что куплено на них.

Допустим, некий коррупционер купил на взятки яхту или коттедж. Если правоохранители доказали это, то имущество будет конфисковано. Но забирать у человека что-то лишь на том основании, что он осужден, нельзя.

Если разбираться более детально, то в предложении Вячеслава Володина говорится о дополнении пунктом "о конфискации" трех статьей УК РФ: ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ст. 354.1 (реабилитация нацизма) и ст. 280.3 (дискредитация ВС РФ). По действующему законодательству, орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, могут быть конфискованы судом в рамках рассмотрения дел об указанных преступлениях, никакого дополнительного регулирования для этого не требуется».

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