Новые изменения в конституцию Татарстана могут внести 26 января

Госсовет Татарстана на заседании 26 января может внести новый пакет изменений в конституцию республики. Об этом сообщил глава регионального парламента Фарид Мухаметшин.

«Мы найдем компромиссное решение, которое, вероятно, примем 26 января. Пока предполагаем сессию на эту дату. Я не буду на этом останавливаться, потом вы услышите, на сессии узнаете об этом»,— проводит слова спикера «Татар-информ».

Напомним, в конце декабря уже были внесены две поправки в конституцию республики. Согласно принятому закону, должность президента республики будет переименована в главу. Кроме того, появится дополнительное название высшего должностного лица региона — раис Республики Татарстан. Однако действующий руководитель Татарстана Рустам Минниханов продолжит называться президентом до окончания срока своих полномочий в 2025 году. Также была внесена поправка, позволяющая в будущем без проведения референдума изменить ст. 1 конституции региона, где говорится о суверенитете республики.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"