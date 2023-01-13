Лавров обсудил с послом ОАЭ отношения России и Эмиратов

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с послом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Аль-Джабером. Они обсудили развитие отношений двух стран. Также во время встречи господину Лаврову было передано личное послание министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллы Бен Заида Аль Нахайяна.

Министры обсудили наращивание взаимовыгодного сотрудничества в сферах торговли, транспорта, промышленности, туризма и нефтегазовой отрасли, сообщает МИД РФ по итогам переговоров. «Была также отмечена важность внешнеполитической координации, прежде всего в Совете Безопасности ООН, и углубления диалога на различных уровнях по международной и ближневосточной проблематике, представляющей взаимный интерес»,— говорится в сообщении министерства.

Президент России провел встречу с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном в октябре в Санкт-Петербурге. Президент ОАЭ тогда заявил, что торговый оборот между странами увеличен с $2,5 млрд до $5,0 млрд, а число российских туристов, посещающих ОАЭ, достигло 500 тыс. человек.

Мария Федотова