Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Орске стелу «Город трудовой доблести» установят на Комсомольской площади

В Орске стелу «Город трудовой доблести» установят на Комсомольской площади летом 2024 года. Об этом в соцсетях сообщил глава города Василий Козупица.

Место для монумента было выбрано по итогам голосования. Позже определятся с итоговым вариантом внешнего вида стелы.

Почетное звание города трудовой доблести было присвоено Орску 15 ноября 2022 года вместе с Астраханью, Вологдой, Горловкой (ДНР), Златоустом (Челябинская область), Каспийском (Дагестан), Луганском, Норильском (Красноярский край) и Якутском. Второму по величине городу Оренбуржья положен соответствующий мемориал. Его созданием займется Российское военно-историческое общество и проектная организация. Стела будет увенчана гербом Орска.

Андрей Сазонов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...