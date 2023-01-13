В Орске стелу «Город трудовой доблести» установят на Комсомольской площади летом 2024 года. Об этом в соцсетях сообщил глава города Василий Козупица.

Место для монумента было выбрано по итогам голосования. Позже определятся с итоговым вариантом внешнего вида стелы.

Почетное звание города трудовой доблести было присвоено Орску 15 ноября 2022 года вместе с Астраханью, Вологдой, Горловкой (ДНР), Златоустом (Челябинская область), Каспийском (Дагестан), Луганском, Норильском (Красноярский край) и Якутском. Второму по величине городу Оренбуржья положен соответствующий мемориал. Его созданием займется Российское военно-историческое общество и проектная организация. Стела будет увенчана гербом Орска.

Андрей Сазонов