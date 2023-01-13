Глава Перми предложил экс-руководителю Мотовилихинского района новую должность

Мэр Перми Алексей Демкин предложил бывшему руководителю Мотовилихинского района Александру Хаткевичу новую должность. Об этом господин Демкин сообщил на встрече с главными редакторами пермских СМИ. При этом он не сказал, какой именно пост в структурах мэрии был предложен господину Хаткевичу.

Господин Демкин добавил, что сейчас ищет кандидатов на должность главы Мотовилихинского района: «Называть конкретные кандидатуры преждевременно. Есть люди, с которыми беседуем, пытаемся понять их профессиональные качества, подходы к решению тех или иных проблем». Вместе с тем глава города отметил, что «длинной очереди на вакансии нет».

Александр Хаткевич возглавлял Мотовилиху с весны 2018-го по 10 января 2022 года. Ранее он работал руководителем департамента имущественных отношений администрации Перми. Исполняющим обязанности главы района является первый заместитель руководителя территории Юрий Трухин.