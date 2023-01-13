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Коммерсантъ FM
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Больше всего иностранных предприятий в Узбекистане открыли россияне

В 2022 году российский бизнес создал 967 предприятий в Узбекистане. Это наибольшее количество среди других компаний с иностранным капиталом, которые открылись в республике. По данным Госкомитета республики по статистике, всего по состоянию на 1 января 2023 года в Узбекистане функционирует 15 801 подобное предприятие, 3 156 из них — российские.

Другие участники иностранного бизнеса в Узбекистане:

  • Турция — 369 предприятий в 2022 году, 2 204 всего;
  • Китай — 275, 2 141;
  • Казахстан — 195, 1 258;
  • Южная Корея — 92, 930

По данным Госкомитета по статистике Узбекистана, с начала 2022 года в республику приехало более 190 тыс. россиян. В течение 2022-го в Узбекистане разработали ряд программ поддержки для иностранного бизнеса, в том числе IT-компаний. Им, в частности, выдаются трехлетние визы для работы в республике.

Куда релоцировались российские специалисты и их деньги — в публикации «Ъ» «На кого работает трудовой фронт».

Лусине Баласян

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