Минцифры и МВД напомнили о доступности электронных водительских прав в приложении «Госуслуги Авто»

Электронные водительские права и цифровая копия СТС доступны в приложении «Госуслуги Авто». Об этом сообщили пресс-службы МВД и Минцифры. В ноябре о такой возможности сообщал «Ъ».

В МВД напомнили, что водители по-прежнему должны иметь при себе водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства даже при наличии электронных документов.

Кроме того, в приложении «Госуслуги Авто» доступно оформление европротокола онлайн, оплата и обжалование штрафов, запись на регистрацию автомобиля, замену водительских прав, а также сервис проверки автомобиля.

«Ъ» писал, что в обновлении приложения «Госуслуги.Авто» от 10 ноября стали доступны электронные водительские права. Цифровую копию можно загрузить оттуда для предоставления инспектору.

Подробнее о сервисе — в публикации «Ъ» «Хоть права не расти».

Олеся Павленко