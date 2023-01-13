Подозреваемого в мошенничестве замглавы исполкома Бугульмы оставили в СИЗО

Верховный суд Татарстана отказался смягчить меру замглавы исполкома Бугульмы Вахиту Гарафутдинову. Об этом сообщает ИА «Татаp-информ».

Напомним, уголовное дело против господина Гарафутдинова возбудили еще в конце прошлого года, заподозрив его в мошенничестве в особо крупном размере и получении взятки. В частности, следствие утверждает, что подозреваемый причастен к хищению 2 млн руб. по контракту на строительство очистных сооружений в поселке Подгорный.

Позже задержанного отправили под арест. Однако его защита просила изменить меру пресечения на домашний арест из-за наличия заболевания у фигуранта. Но суд отказал.

"Ъ-Казань"