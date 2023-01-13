В 2022 году природные парки Башкирии посетили 205 тысяч туристов

В 2022 году природные парки Башкирии посетили 205 тыс. человек, сообщает министерство природопользования и экологии республики. Больше всего туристов зарегистрировано в парке Кандры-куль, где побывало 98,8 тыс. человек. Еще 46,8 тыс. туристов отдохнули на Мурадымовском ущелье. В природных парках Иремель и Аслы-Куль зарегистрировано более 32,1 тыс. и 26,7 тыс. посетителей, соответственно.

В новогодние каникулы самым популярным природным парком стал Иремель — там побывали более 1 тыс. человек. Еще 388 туристов съездили на Мурадымовское ущелье, 311 — в Кандры-куль. Меньше всего посетителей в новогодние праздники в природном парке Зилим — 100 человек.

Среди туристов из других регионов жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Татарстана, Пермского края, Оренбургской, Челябинской и Свердловской областей.

Карина Мамаева

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