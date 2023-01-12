Кандидатский минимум

Новый состав совета директоров ОАО «Соликамский магниевый завод» будет сформирован из кандидатов от Минпромторга РФ и Росимущества, рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ситуацией источники. Еще одним его членом станет будущий гендиректор предприятия Руслан Димухамедов. Собеседники не исключают, что возглавить совет может замдиректора департамента металлов Минпромторга Владислав Демидов. Голосовать на общем собрании акционеров завода смогут только представители Росимущества, распоряжающегося 89,4% акций предприятия. Несмотря на это, говорят собеседники «Ъ-Прикамье», соблюдение законодательства при проведении этого мероприятия находится на контроле у прокуратуры.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
13 января состоится общее собрание акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод», на котором будет избран новый совет директоров и ревизионная комиссия общества, а также принята новая редакция его устава. Контрольный пакет акций предприятия (89,4%) находится на балансе Росимущества. Как рассказывает знакомый с ситуацией источник, совет директоров предприятия, как и прежде, будет состоять из девяти человек. «В его новый состав войдут по четыре представителя от Минпромторга и Росимущества, девятым станет Руслан Димухамедов, которого планируется назначить генеральным директором завода»,— говорит собеседник «Ъ-Прикамье». По его данным, решение о назначении может быть принято в течение следующей недели.
Росимущество получило контрольный пакет акций Соликамского магниевого завода после того, как суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об его изъятии у Петра Кондрашева, Игоря Пестрикова, Тимура Старостина и Сергея Кирпичева. Также суд признал незаконной и процедуру приватизации в первой половине 90-х годов. Сейчас прокуратура требует изъять акции и у нескольких сотен миноритариев.
Нынешний совет директоров подконтролен Игорю Пестрикову, который объявлен в розыск по обвинению в хищении 250 млн руб. средств предприятия под видом займа, предоставленного директором завода Артуром Уртаевым. Сам господин Уртаев сейчас находится в СИЗО по обвинению в этом же преступлении. И.о. директора он назначил Вахтанга Джихгаева.
Собеседник «Ъ-Прикамье» говорит, что ему не известны данные всех кандидатов, выдвинутых в совет директоров Соликамского магниевого завода. При этом он отмечает, что среди них есть заместитель директора департамента металлургии и металлов Минпромторга РФ Владислав Демидов. «Думаю, что, исходя из статуса, он и может быть избран председателем совета директоров»,— не исключает источник.
Как говорят источники, близкие к предприятию, будущий директор СМЗ Руслан Димухамедов прилетел в Пермский край 9 января. В этот же день он принял участие в комплексном совещании по ситуации на заводе, которое состоялось в прокуратуре Пермского края. «На следующий день он вместе с Джихгаевым беседовали уже с прокурором Соликамска,— утверждает один из них,— насколько я понимаю, им довели позицию надзорного органа, что собрание акционеров должно пройти нормально, в полном соответствии с действующим законодательством».
Отметим, что уже под руководством Вахтанга Джихгаева СМЗ обратился в Арбитражный суд Пермского края с иском к Игорю Пестрикову о взыскании задолженности по договору займа и процентов на сумму более 256 млн руб. В четверг к участию в деле в качестве третьего лица суд привлек прокуратуру Пермского края. Ее представитель Екатерина Костицина заявила ходатайство об объединении этого дела со спором, в рамках которого Росимущество требует признать ничтожным договор займа завода с господином Пестриковым. По ее словам, оба дела связаны, в том числе, и одинаковыми доказательствами, но правовая природа требований истцов разная. «Обращаясь с требованиями только о взыскании средств по договору займа, завод пытается придать сделке вид законности,— полагает прокурор.— Мы настаиваем на обратном и намерены вернуть деньги в рамках процедуры применения последствий ее недействительности». Решение по ходатайству суд примет по окончании перерыва в заседании.
Собеседник «Ъ-Прикамье», близкий к СМЗ, полагает, что после избрания новых органов управления, в том числе гендиректора, завод вообще откажется от исковых требований. «Простое взыскание долга по договору и признание его законной сделкой играет на руку Уртаеву, который строит свою защиту на том, что передача денег это гражданско-правовые отношения,— полагает он.— Росимущество и прокуратура считают, что они были похищены, поэтому никакого смысла продолжать этот спор нет».