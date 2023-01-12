Кандидатский минимум

Новый состав совета директоров ОАО «Соликамский магниевый завод» будет сформирован из кандидатов от Минпромторга РФ и Росимущества, рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ситуацией источники. Еще одним его членом станет будущий гендиректор предприятия Руслан Димухамедов. Собеседники не исключают, что возглавить совет может замдиректора департамента металлов Минпром­торга Владислав Демидов. Голосовать на общем собрании акционеров завода смогут только представители Росимущества, распоряжающегося 89,4% акций предприятия. Несмотря на это, говорят собеседники «Ъ-Прикамье», соблюдение законодательства при проведении этого мероприятия находится на контро­ле у прокуратуры.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

13 января состоится общее собрание акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод», на котором будет избран новый совет директоров и ревизионная комиссия общества, а также принята новая редакция его устава. Контрольный пакет акций предприятия (89,4%) находится на балансе Росимущества. Как рассказывает знакомый с ситуацией источник, совет директоров предприятия, как и прежде, будет состоять из девяти человек. «В его новый состав войдут по четыре представителя от Минпромторга и Росимущества, девятым станет Руслан Димухамедов, которого планируется назначить генеральным директором завода»,— говорит собеседник «Ъ-Прикамье». По его данным, решение о назначении может быть принято в течение следующей недели.

Росимущество получило конт­рольный пакет акций Соликамского магниевого завода после того, как суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об его изъятии у Петра Кондрашева, Игоря Пестрикова, Тимура Старостина и Сергея Кирпичева. Также суд признал незаконной и процедуру приватизации в первой половине 90-х годов. Сейчас прокуратура требует изъять акции и у нескольких сотен миноритариев.

Нынешний совет директоров подконтролен Игорю Пестрикову, который объявлен в розыск по обвинению в хищении 250 млн руб. средств предприятия под видом займа, предоставленного директором завода Артуром Уртаевым. Сам гос­подин Уртаев сейчас находится в СИЗО по обвинению в этом же прес­туплении. И.о. директора он назначил Вахтанга Джихгаева.

Собеседник «Ъ-Прикамье» говорит, что ему не известны данные всех кандидатов, выдвинутых в совет директоров Соликамского магниевого завода. При этом он отмечает, что среди них есть заместитель директора департамента металлургии и металлов Минпром­торга РФ Владислав Демидов. «Думаю, что, исходя из статуса, он и может быть избран председателем совета директоров»,— не исключает источник.

Как говорят источники, близкие к предприятию, будущий директор СМЗ Руслан Димухамедов прилетел в Пермский край 9 января. В этот же день он принял участие в комплексном совещании по ситуации на заводе, которое состоялось в прокуратуре Пермского края. «На следующий день он вместе с Джихгаевым беседовали уже с прокурором Соликамска,— утверждает один из них,— насколько я понимаю, им довели позицию надзорного органа, что собрание акционеров должно пройти нормально, в полном соответствии с действующим законодательством».

Отметим, что уже под руководством Вахтанга Джихгаева СМЗ обратился в Арбитражный суд Пермского края с иском к Игорю Пестрикову о взыскании задолженности по договору займа и процентов на сумму более 256 млн руб. В четверг к участию в деле в качестве третьего лица суд привлек прокуратуру Пермского края. Ее представитель Екатерина Костицина заявила ходатайство об объединении этого дела со спором, в рамках которого Росимущество требует признать ничтожным договор займа завода с господином Пестриковым. По ее словам, оба дела связаны, в том числе, и одинаковыми доказательствами, но правовая природа требований истцов разная. «Обращаясь с требованиями только о взыскании средств по договору займа, завод пытается придать сделке вид законности,— полагает прокурор.— Мы настаиваем на обратном и намерены вернуть деньги в рамках процедуры применения последствий ее недействительности». Решение по ходатайству суд примет по окончании перерыва в заседании.

Собеседник «Ъ-Прикамье», близкий к СМЗ, полагает, что после избрания новых органов управления, в том числе гендиректора, завод вообще откажется от исковых требований. «Простое взыскание долга по договору и признание его законной сделкой играет на руку Уртаеву, который строит свою защиту на том, что передача денег это гражданско-правовые отношения,— полагает он.— Росимущество и прокуратура считают, что они были похищены, поэтому никакого смысла продолжать этот спор нет».

Дмитрий Астахов