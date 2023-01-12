Tankовая бригада

Китайская Great Wall Motor рассматривает возможность открытия в Перми дилерского центра китайских внедорожников Tank. В информационном центре бренда эту информацию подтвердили, старт продаж Tank в РФ ожидается в январе—марте. Этот бренд производитель позиционирует как премиальный. Одни участники регионального авторынка прогнозируют высокую конкуренцию среди автохолдингов за дилерство Tank в Перми. Другие называют новый бренд интересным, но считают, что судить о перспективности его продаж можно будет после получения официального прайса на машины.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В Пермь может зайти еще один китайский автомобильный бренд — Tank, который пока продается только в КНР и Саудовской Аравии. Great Wall Motor позиционирует его как премиальный. На официальном сайте Тank указано, что Пермь вошла в список из 14 городов РФ, в которых рассматривается открытие дилерских центров. Помимо Перми, салоны Тank могут запустить в Минеральных Водах, Сочи, Ставрополе, Волгограде, Самаре, Иркутске, Владивостоке, Сургуте и других городах. В информационном центре Тank «Ъ-Прикамье» подтвердили возможность открытия салона в Перми и подчеркнули, что в России в данный момент бренд официально не продается. «Мы ожидаем старт продаж в начале 2023 года — это январь, февраль, март. Тогда будет известно, в каких городах будут работать дилерские центры»,— заметили в информационном центре Тank. На сайте бренда предлагается стать дилером марки.

Китайская частная автомобилестроительная компания Great Wall Motor производит машины Haval и Great Wall. По данным «Ъ», впервые Wey Tank 300 представили на рынке в 2020 году, автомобиль был создан на платформе Haval H9. Уже через год в Great Wall Motor решили продвигать Tank как отдельный бренд. Сейчас основная линейка Tank представляет собой два рамных внедорожника — Tank 300 и Tank 500. На российских интернет-порталах подержанные модели Tank 300 продаются в среднем по цене от 3,8 до 4,9 млн руб.

На официальном сайте haval.ru отмечается, что летом 2022 года GWM представил бренд Tank в Саудовской Аравии. Это первый этап выхода бренда на глобальный рынок. По последним сведениям портала «Китайские автомобили.рф», автоконцерн готовит к выпуску внедорожник Tank 700.

На фоне ухода из РФ большинства иностранных брендов интерес дилеров к сотрудничеству с китайскими автопроизводителями заметно вырос. Почти все пермские автохолдинги обзавелись дилерствами китайских брендов. Например, Verra летом получила дилерство Exeed, а недавно — Skywell. Дилер Volvo в Перми «Обухов» сосредоточился на продаже бренда Gelly. Автохолдинг «Экскурс» начал продавать автомобили FAW, а также вместе с компаниями «Сатурн-Р-Авто» и «Форвард-Авто» стал дилером Omoda. В декабре «Экскурс» получил дилерство Chery.

По данным гендиректора Verra Анны Бояршиновой, решение об открытии салона Tank в Перми будет приниматься в первом квартале этого года. «Ниша внедорожников, в которой представлены автомобили Tank, китайскими производителями пока не занята. О перспективах продаж марки на российском рынке можно будет судить после получения полной информации об автомобиле, технических характеристиках и стоимости»,— говорит госпожа Бояршинова. Она отмечает, что официальные цены на автомобили будут зависеть от комплектации, которую предложат российскому рынку. «Бренд интересный, но нужно изучить соотношение качества этих автомобилей, итоговых технических характеристик с розничным прайсом»,— считает гендиректор Verra.

Директор компании «Демидыч» (Haval, Chery, Exeed, Changan, Jac, Dongfeng) Владислав Никитин прогнозирует высокую конкуренцию среди автохолдингов за дилерство Tank в Перми. «Мы не рассматриваем развитие в этом направлении»,— подчеркнул Владислав Никитин.

Автомобильный консультант, член совета директоров ГК «ИЮЛЬ авто» (LADA, автомобили с пробегом, Челябинск) Алексей Деткин назвал Tank «брутальным брендом с интересным названием». По мнению собеседника, дилерством этой марки заинтересуются те пермские салоны, у которых есть свободные площади. Однако первыми претендентами на Tank являются компании, которые продают Haval — другую марку концерна GWM. Среди них «Сатурн-Р-Авто», «Демидыч», «Восток-моторс» (дилер Haval в Тюмени). Алексей Деткин полагает, что интерес к дилерству Tank могут проявить «Автопрестиж» (компания имеет свободные площади в салоне на ул. Жукова, 51), а также «Форвард-авто» и Verra. Последние, по мнению господина Деткина, имеют возможность освободить площади в своих центрах. «Так как у Tank и Haval один производитель, то доверие покупателей, которые знают Haval или ездили на такой машине, будет распространяться и на новую марку»,— уверен собеседник.

Евгения Ахмедова