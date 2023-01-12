«Эвалар» оспорит решение ФАС по рекламе «Гинкоум»

Российская фармацевтическая компания «Эвалар» не согласна с решением Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая обязала компанию выплатить штраф в размере 300 тыс. руб. за «ненадлежащую» рекламу препарата «Гинкоум». «Эвалар» будет обжаловать решение ФАС после получения административного постановления.

«"Эвалар" в курсе принятого ФАС решения. С решением ведомства мы не согласны — свои доводы мы изложили в ходатайстве, где, в частности, подчеркивалось, что нарушения в рекламе препарата были своевременно устранены. Компания будет обжаловать административное постановление после получения соответствующего документа»,— говорится в сообщении компании, которое приводит «РИА Новости».

В рекламе препарата «Гинкоум» производитель гарантировал положительное действие при лечении заболеваний вен и крови. Сегодня, 12 января, ФАС признала такую рекламу ненадлежащей. В 2010 году антимонопольная служба уже штрафовала «Эвалар» за рекламу «Гинкоум». В рекламе говорилось, что этот препарат устраняет головную боль, головокружение, шум в ушах.

Анастасия Ларина