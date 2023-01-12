Жителя Ярославского района задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков

В Ярославском районе наркополицейские задержали 34-летнего мужчину, у которого было изъято 30 пакетиков с наркотиками. УМВД по Ярославской области возбудило уголовное дело по «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере) и ч. 3 ст. 30 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление).

Сотрудники Экспертно-криминалистического центра ярославского УМВД выяснили, что в пакетиках находилось синтетическое наркотическое средство общей массой более 50 гр. В пресс-службе ведомства пояснили, что подозреваемый мужчина «работал» на интернет-магазин, а наркотики предназначались для дальнейшего распространения в Ярославской области.

Вчера ярославский областной суд вынес приговор по похожему делу. Трое мужчин, среди которых бывший депутат Александр Бортников, организовали нарколабараторию и произвели более 17 кг наркотиков. В дальнейшем они должны были реализовать произведенное, но не успели, так как их задержали сотрудники УФСБ. Подсудимым назначили от 10 до 15 лет лишения свободы. Подробнее об этом деле в материале «Ъ-Ярославль» — «Хороших ребят» лишили свободы на 15 лет».

Алла Чижова

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