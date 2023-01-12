Конструкторское бюро Алексеева готово собрать пять «Метеоров» для Санкт-Петербурга

Генеральный директор АО «ЦКБ по СПК имени Р.Е. Алексеева» Сергей Итальянцев сообщил «Ъ-Приволжье», что предприятие готово изготовить пять судов на подводных крыльях «Метеор» для Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

«Мы уже достаточно разогнали наши производственные мощности и в случае заключения контракта сможем сделать пять “Метеоров” достаточно быстро, сдав их в эксплуатацию в 2024-2025 годах»,– рассказал господин Итальянцев, комментируя поручение президента РФ Владимира Путина проработать предложение губернатора Санкт-Петербурга о финансировании строительства новых скоростных пассажирских судов.

11 января на совещании с членами правительства РФ Владимир Путин сослался на письма от петербургского губернатора Александра Беглова и гендиректора НПП «Радар ммс» Георгия Анцева. Господин Беглов просил предоставить Санкт-Петербургу инфраструктурный бюджетный кредит на приобретение пяти судов нового поколения «Метеор 120Р». По этим обращениям президент поручил Минпромторгу РФ «отработать финансовые инструменты» для своевременных закупок скоростного флота.

По словам Сергея Итальянцева, в ЦКБ по СПК уже закончена постройка первого «Метеора» для Нижегородской области – госзаказчику его должны передать весной с началом навигации.

Иван Сергеев