Производство сахара на Ставрополье выросло на 16% в 2022 году

По итогам прошлого года в Ставропольском крае было произведено 64,7 тыс. т сахара — на 16% больше, чем в 2021 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр экономического развития региона Денис Полюбин.

Было переработано 522 тыс. т сахарной свеклы, выращенной в Ставропольском крае. Это только 27,5% от всего урожая, который собрали аграрии в прошлом году.

«Стоит отметить, что сахарная свекла удалась с высокой дигестией, то есть среднее содержание сахара в переработанной свекле составило 16%», — написал глава минэкономразвития.

Он пояснил, что высокий уровень содержания сахара позволил при меньшем объеме (на 4,5% по сравнению с 2021 годом) переработанного сырья получить больший объем конечного продукта.

Анастасия Назарова