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Коммерсантъ FM
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Умер бывший председатель Совета национальностей Верховного совета СССР Рафик Нишанов

Бывший руководитель коммунистической партии Узбекистана, председатель Совета национальностей Верховного Совета СССР Рафик Нишанов умер в возрасте 95 лет. О его смерти сообщил близкий к семье узбекский журналист Рахимджон Султанов.

Рафик Нишанов в 2009 году

Рафик Нишанов в 2009 году

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Рафик Нишанов в 2009 году

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

По словам Рахимджона Султанова, Рафик Нишанов, проживающий с 1989 года в Москве, умер за границей (где именно — не уточняется). Его могут похоронить в Женеве или в Узбекистане.

«Высоко ценил Рафика Нишановича как мудрого старшего товарища и наставника, давшего мне путевку в большую дипломатию, когда трудился под его началом в Коломбо в своей первой длительной загранкомандировке»,— заявил глава МИД России Сергей Лавров, его слова приводит пресс-служба российского дипломатического ведомства.

Рафик Нишанов родился в 1926 году. Он начал партийную работу в Узбекской ССР в 1951 году. В дипломатии Рафик Нишанов работал с 1970-го: тогда он стал чрезвычайным и полномочным послом СССР на Шри-Ланке и Мальдивах, с 1978 года — в Иордании.

С 1986 по 1988 годы Нишанов был председателем президиума верховного совета Узбекской ССР. С 1987 по 1988 годы — заместителем председателя президиума верховного совета СССР. В 1988 году возглавил ЦК компартии Узбекской ССР, через год стал председателем Совета национальностей Верховного совета СССР. В 1991 году был назначен советником президента СССР Михаила Горбачева.

Анастасия Ларина

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