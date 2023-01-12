На заводе «Ижора-Металл» создали новые производство за 1 млрд рублей при поддержке ФРП

Петербургский кузнечно-механический завод «Ижора-Металл» открыл новое производство, инвестиции в которое превысили 1 млрд руб. Половину этой суммы предприятие получило от Фонда развития промышленности, сообщили в его пресс-службе 12 января.

На новом участке будут выпускать стальные заготовки для металлургии, судостроения и энергетической отрасли. Их применяют для изготовления турбин, валов, руля, валов генераторов и ветрогенераторов и другой продукции. Предприятие на средства фонда закупило современное российское и зарубежное оборудование, открыты дополнительно 76 рабочих мест.

Уровень локализации сырья достигает 100%. Мощность нового производства составит 4 тыс. тонн прессовых поковок в год.

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