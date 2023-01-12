Круизы на лайнере Astoria Grande из Сочи в Египет запустят в 2023 году

Круизный лайнер Astoria Grande начнет курсировать из Сочи в Египет в 2023 году. Сведения об этом опубликованы на портале круизного оператора Miray International.

Туры в Александрию назначены на апрель и ноябрь текущего года. Время в пути займет две недели. Маршрут лайнера пройдет по Черному, Мраморному, Эгейскому и Средиземному морям с заходом в порты турецких городов Амасра, Стамбул, Измир и Кушадасы.

Минимальная стоимость круиза составит 150 тыс. руб. с человека. В стоимость входит размещение во внутренней каюте без иллюминатора. В настоящее время бронирование тура недоступно.

В летнем сезоне 2023 года число рейсов из Сочи в Турцию на Astoria Grande увеличат до 27. В прошлом году состоялось 16 летних круизов.

Анастасия Донскова

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